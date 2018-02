Feb 21 (Gracenote) - Olympic speedskating men's team pursuit 8 laps semifinal results in Pyeongchang on Wednesday. Semifinal 1 1. Korea Lee Seung-Hoon/Chung Jae-Won/Kim Min-Seok 3 minutes 38.82 seconds Q 2. New Zealand Shane Dobbin/Reyon Kay/Peter Michael 3:39.53 Semifinal 2 1. Norway Havard Bokko/Simen Spieler Nilsen/Sverre Lunde Pedersen 3:37.08 Q 2. Netherlands Patrick Roest/Sven Kramer/Jan Blokhuijsen 3:38.46