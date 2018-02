Olympics-Speedskating-Men's mass start 16 laps final results

Feb 24 (Gracenote) - Olympic speedskating men's mass start 16 laps final result in Pyeongchang on Saturday. 1. Lee Seung-Hoon (Korea) 60 points 2. Bart Swings (Belgium) 40 3. Koen Verweij (Netherlands) 20 4. Livio Wenger (Switzerland) 11 5. Viktor Hald Thorup (Denmark) 8 6. Linus Heidegger (Austria) 6 7. Vitaly Mikhailov (Belarus) 1 8. Chung Jae-Won (Korea) 1 9. Joey Mantia (U.S.) 10. Alexis Contin (France) 11. Shane Williamson (Japan) 12. Andrea Giovannini (Italy) 13. Stefan Due Schmidt (Denmark) 14. Olivier Jean (Canada) 15. Peter Michael (New Zealand) 16. Sven Kramer (Netherlands)