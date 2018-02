Olympics-Speedskating-Women's 3000m results

Feb 10 (Gracenote) - Olympic speedskating women's 3000m result in Pyeongchang on Saturday. 1. Carlijn Achtereekte (Netherlands) 3 minutes 59.21 seconds 2. Ireen Wust (Netherlands) 3:59.29 3. Antoinette de Jong (Netherlands) 4:00.02 4. Martina Sablikova (Czech Republic) 4:00.54 5. Miho Takagi (Japan) 4:01.35 6. Ivanie Blondin (Canada) 4:04.14 7. Isabelle Weidemann (Canada) 4:04.26 8. Ayano Sato (Japan) 4:04.35 9. Claudia Pechstein (Germany) 4:04.49 10. Natalya Voronina (Olympic Athlete from Russia) 4:05.85 11. Marina Zueva (Belarus) 4:05.96 12. Ida Njatun (Norway) 4:06.67 13. Francesca Lollobrigida (Italy) 4:08.58 14. Luiza Zlotkowska (Poland) 4:09.69 15. Nikola Zdrahalova (Czech Republic) 4:11.36 16. Karolina Bosiek (Poland) 4:12.44 17. Katarzyna Bachleda-Curus (Poland) 4:12.57 18. Kim Bo-Reum (Korea) 4:12.79 19. Ayaka Kikuchi (Japan) 4:13.25 20. Brianne Tutt (Canada) 4:13.70 21. Hao Jiachen (China) 4:15.56 22. Carlijn Schoutens (U.S.) 4:15.60 23. Roxanne Dufter (Germany) 4:16.87 24. Liu Jing (China) 4:20.95