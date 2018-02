Olympics-Speedskating-Women's 5000m results

Feb 16 (Gracenote) - Olympic speedskating women's 5000m result in Pyeongchang on Friday. 1. Esmee Visser (Netherlands) 6 minutes 50.23 seconds 2. Martina Sablikova (Czech Republic) 6:51.85 3. Natalya Voronina (Olympic Athlete from Russia) 6:53.98 4. Annouk van der Weijden (Netherlands) 6:54.17 5. Ivanie Blondin (Canada) 6:59.38 6. Isabelle Weidemann (Canada) 6:59.88 7. Marina Zueva (Belarus) 7:04.41 8. Claudia Pechstein (Germany) 7:05.43 9. Misaki Oshigiri (Japan) 7:07.71 10. Jelena Peeters (Belgium) 7:10.26 11. Carlijn Schoutens (U.S.) 7:13.28 12. Nana Takagi (Japan) 7:17.45