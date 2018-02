Olympics-Speedskating-Women's 500m results

Feb 18 (Gracenote) - Olympic speedskating women's 500m result in Pyeongchang on Sunday. 1. Nao Kodaira (Japan) 36.94 seconds 2. Lee Sang-Hwa (Korea) 37.33 3. Karolina Erbanova (Czech Republic) 37.34 4. Vanessa Herzog (Austria) 37.51 5. Brittany Bowe (U.S.) 37.53 6. Jorien ter Mors (Netherlands) 37.53 7. Angelina Golikova (Olympic Athlete from Russia) 37.62 8. Arisa Go (Japan) 37.67 9. Yu Jing (China) 37.81 10. Marsha Hudey (Canada) 37.88 11. Heather Bergsma (U.S.) 38.13 12. Kim Hyun-Yung (Korea) 38.25 13. Erina Kamiya (Japan) 38.25 14. Heather McLean (Canada) 38.29 15. Zhang Hong (China) 38.39 16. Kim Min-Sun (Korea) 38.53 16. Judith Dannhauer (Germany) 38.53 18. Hege Bokko (Norway) 38.53 19. Anice Das (Netherlands) 38.75 20. Tian Ruining (China) 38.86 21. Yekaterina Aydova (Kazakhstan) 38.96 22. Huang Yu-Ting (Taiwan) 38.98 23. Lotte van Beek (Netherlands) 39.18 24. Erin Jackson (U.S.) 39.20 25. Kaja Ziomek (Poland) 39.26 26. Yvonne Daldossi (Italy) 39.28 27. Ida Njatun (Norway) 39.33 28. Elina Risku (Finland) 39.36 29. Francesca Bettrone (Italy) 39.52 30. Ksenia Sadovskaya (Belarus) 39.64 31. Alexandra Ianculescu (Romania) 40.70