Olympics-Speedskating-Women's mass start 16 laps final results

Feb 24 (Gracenote) - Olympic speedskating women's mass start 16 laps final result in Pyeongchang on Saturday. 1. Nana Takagi (Japan) 60 points 2. Kim Bo-Reum (Korea) 40 3. Irene Schouten (Netherlands) 20 4. Saskia Alusalu (Estonia) 15 5. Li Dan (China) 6 6. Marina Zueva (Belarus) 3 7. Francesca Lollobrigida (Italy) 1 8. Nikola Zdrahalova (Czech Republic) 1 9. Luiza Zlotkowska (Poland) 1 10. Guo Dan (China) 11. Heather Bergsma (U.S.) 12. Keri Morrison (Canada) 13. Claudia Pechstein (Germany) 14. Annouk van der Weijden (Netherlands) 15. Mia Manganello (U.S.) 16. Francesca Bettrone (Italy)