OPEC可能在2018年全年维持当前的减产行动--消息人士

路透迪拜11月1日 - 石油输出国组织(OPEC)海湾消息人士称，OPEC可能在2018年全年维持当前的减产行动，尽管明年存在供应中断的可能性。

今年1月以来，OPEC成员国以及俄罗斯和其它九个产油国共计减产180万桶/日。当前的减产协议将于2018年3月到期，但产油国正考虑延长协议。

OPEC定于11月30日在维也纳总部召开下次会议。

去年以来，委内瑞拉的石油产量已下降约2万桶/日，而且明年有可能再减少2.4万桶/日，原因在于美国制裁以及基础设施投资匮乏影响生产。

尼日利亚和利比亚等其它OPEC成员国则将持续出现供应中断。

一名熟悉沙特石油政策想法的OPEC消息人士称，沙特和OPEC明年不太可能提高其他地方的产出，来抵补这些下滑，因OPEC希望继续把重点放在将经济合作暨发展组织(OECD)国家的石油库存水平降至五年均值。

“OPEC可能在2018年余下时间维持减产行动。我们希望看到商业原油库存持续减少，”消息人士称。

另一名OPEC消息人士指出，明年委内瑞拉供应减少的风险很高，但那未必意味OPEC将提高其他地方的产出来抵补这些减少。

第一位OPEC消息人士说，2018年委内瑞拉的产出可能减少30万-60万桶/日，并称利比亚和尼日利亚等其他OPEC产油国供应受扰的风险也仍然很高。

“OPEC认为明年油价底部应在每桶60美元，”第一名消息人士称。(完)