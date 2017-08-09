OPEC预期执行率较低者 将会更加充分遵守减产协议

路透迪拜/伦敦8月8日 - 石油输出国组织(OPEC)在阿布扎比举行两日会议之后，预期其与非OPEC产油国达成的减产协议将会得到更充分的执行。该会议旨在提高减产执行率。

OPEC国家、俄罗斯和其他产油国正在减产约180万桶/日直到2018年3月，以减少过剩产量并支持油价。

根据OPEC用来监控其供应情况的独立数据源，OPEC产油国伊拉克和阿联酋的减产执行率相对较低。此外，根据国际能源署(IEA)，非OPEC的哈萨克斯坦和马来西亚过去几个月也一直在增产。

在迪拜，由俄罗斯、科威特和沙特，加上OPEC维也纳总部的官员所组成的一个委员会，个别会晤了伊拉克、阿联酋、哈萨克斯坦和马来西亚的官员。

“讨论在积极的气氛下进行，而且很有收获，”OPEC在声明稿中称。

“与会各国达成的结论将有助促进充分遵守(减产协议)，”声明并称，但并未透露如何提高执行率的细节。

这次会议是监督协议遵守情况的联合技术委员会(JTC)召开的一个特别会议。部长层级的联合部长级监督委员会(JMMC)上个月曾开会，并指示召开这个在阿布扎比的会议。

“阿联酋、伊拉克、哈萨克斯坦和马来西亚均表达，完全支持目前的监督机制，而且未来几个月将完全配合JTC和JMMC，以实现完全执行协议的目标，”OPEC称。

另一OPEC消息人士称，官员们讨论了原油出口问题，一些国家对独立数据源评估的产量水平有异议。(完)