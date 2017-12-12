（重发）OPEC延长减产协议暗示2018年产量或将略有增加

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路透12月11日 - 石油输出国组织(OPEC)延长减产协议其实暗示着，除非尼日利亚和利比亚的增产与其他成员国的减产相抵，否则该组织明年将略微增加石油产量。

不过成员国部长在开会时表示，尼日利亚和利比亚对该组织称，将把明年产量限制在2017年的水平。代表称，这意味着尼日利亚产量约为180万桶/日，利比亚约为100万桶/日。

OPEC尚未正式宣布尼日利亚和利比亚的产量目标。此前OPEC在已经发表的公报草案中没有提及这两国。

当然，隐含产量的增加不会对全球供需平衡造成很大影响。即便利比亚和尼日利亚开足马力生产，其影响也会被其他地方的减产所抵消。例如，委内瑞拉产量就随着经济趋弱而下降。

下表为根据一项路透调查，OPEC减产协议生效时的产量目标、尼日利亚和利比亚产量控制在280万桶/日时的隐含产量目标，以及11月和10月的实际产量。数字单位为百万桶/日。

11月 10月 2017年 2018年

产量 产量 目标 隐含目标

阿尔及利亚 1.02 1.04 1.039 1.039

安哥拉 1.60 1.70 1.673 1.673

厄瓜多尔 0.54 0.54 0.522 0.522

加蓬 0.20 0.20 0.193 0.193

伊朗 3.82 3.81 3.797 3.797

伊拉克 4.33 4.38 4.351 4.351

科威特 2.70 2.70 2.707 2.707

卡塔尔 0.61 0.61 0.618 0.618

沙特阿拉伯 10.00 10.03 10.058 10.058

阿联酋 2.95 2.96 2.874 2.874

委内瑞拉 1.90 1.93 1.972 1.972

OPEC 11国总计 29.67 29.90 29.804 29.804

利比亚 0.97 1.00 0.351* 1.0**

尼日利亚 1.71 1.75 1.594* 1.80**

OPEC 13国总计 32.35 32.65 31.749* 32.604**

赤道几内亚 ^ 0.13 0.13

OPEC 14国总计 32.48 32.78

* OPEC的产量目标是基于2016年11月30日宣布的3,250万桶/日的产量上限，减去印尼产量并参考OPEC内部文件中的利比亚和尼日利亚产量数字计算得来。

** 各国部长和代表在2017年11月30日会议上预期的利比亚和尼日利亚2018年产量，OPEC产量目标参考了这一预估

^ 赤道几内亚被要求限产，但OPEC尚未公布该国的产量目标。(完)