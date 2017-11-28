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焦点：OPEC考量减产协议延长问题 认为油市到明年6月后才会平衡
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2017年11月28日 / 凌晨12点20分 / 2 天内

焦点：OPEC考量减产协议延长问题 认为油市到明年6月后才会平衡

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路透维也纳11月27日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周一表示，上周OPEC一个工作小组得出结论认为，石油市场最早要到2018年6月后才会恢复平衡。此话暗示，在进入明年后很长一段时间，仍有必要继续执行现有的减产协议。

资料图片：2016年5月，奥地利维也纳，石油输出国组织(OPEC)总部的组织标识。REUTERS/Heinz-Peter Bader

据四位OPEC消息人士透露，这一结论是OPEC成员国代表以及该组织秘书处在周四和周五两天会议后作出的。

同时俄罗斯方面表示，支持与OPEC一道延长执行减产协议，不过在延长期限方面给出了矛盾的信号。此前油价已升至每桶约60美元，令人担心市场可能收紧过度并刺激出另一波美国页岩油生产高潮。

OPEC领导国沙特曾暗示，希望油价在每桶60美元左右，因该国准备将沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)上市，而且仍在应对庞大的财政赤字问题。

将于2018年3月举行总统选举的俄罗斯也需要油价上涨。不过俄国官员表示，也担心卢布过于强劲，可能削弱该国经济竞争力。

“最好的情况就是暗示市场在第三季重新平衡，”OPEC一名消息人士称。

在库存下降的支撑下，油价已经升至每桶近65美元，为2015年以来最高。但供应持续过剩，使得OPEC一些人士警惕油价再度下跌。

“OPEC需将减产协议延长至2018年末，以向市场表示我们在努力，”另一位OPEC消息人士称。“OPEC将在6月再次开会，如果到时候市场趋紧，他们还可以调整供应。”

据了解讨论情况的消息人士，俄罗斯官员对OPEC表示，他们认为需密切监控市场，这样就可以在市场开始浮现短缺迹象时，评估该协议。

俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)执行长谢琴(Igor Sechin)曾表示，最近油价上涨为美国页岩油产业提供了过多支持。美国并未参加减产协议。

随着油价上涨且对2018年油市前景的信心改善，美国页岩油厂商已开始增加钻井装置。(完)

编译 郑茵/王丽鑫/李爽 审校 张若琪/陈宗琦/许娜

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