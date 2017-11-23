海湾产油国合作热情因卡塔尔危机冷却 聊天室一片死寂

路透迪拜/伦敦11月23日 - 石油输出国组织(OPEC)最具影响力的内部联盟、也就是波斯湾成员国组成的小团体，正在迅速瓦解当中。

OPEC消息人士称，随着沙特与卡塔尔争端延续六个月之久，OPEC中波斯湾成员国部长级人士将被迫放弃召开闭门会议的传统，从而无法在OPEC这次召开半年一次会议之前先达成共识。

“我们以前有一个波斯湾所有部长及代表的WhatsApp聊天室。这个聊天室以往非常热络，但如今静悄悄，”OPEC一名资深消息人士称。

另有四名消息人士指出，波斯湾阿拉伯国家之间、也就是海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)没有就石油政策进行正式的联系。

GCC的成员国包括沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔，以及未加入OPEC的阿曼以及巴林。OPEC将于11月30日在维也纳召开会议，以决定是否将全球减产协议展延至3月以后。

今年6月，OPEC的核心沙特和阿联酋与卡塔尔断交，指责其支持恐怖主义，而且与老对头伊朗交好。卡塔尔否认了上述指责。

“部长们不能举行会议，”另一名OPEC消息人士表示。“他们可以通过科威特或阿曼石油部长传递消息，但沙特和阿联酋官员不会公开与卡塔尔的人会面。”

在这场争议中，科威特和阿曼没有站队，科威特埃米尔萨巴赫还牵头进行调解。

当然，OPEC曾经历过比这严重得多的危机，在更紧张的环境下也依然运转，比如1980年代的两伊战争、1990年伊拉克入侵科威特，还有过去10年来沙特和伊朗间的暗斗。

上述OPEC消息人士都没有暗示，卡塔尔危机将破坏OPEC将减产延至2018年底的行动，因为几乎所有产油国都认为需要维持这个政策。(完)