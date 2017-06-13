国际油市：交易商在亚洲囤积石油待价而沽，破坏OPEC减产效果

* 当前市场状况使得存储石油用于以后出售更有利可图

* 这破坏了OPEC要将原油从库存逼出的计划

* 许多存储了石油的油轮停泊在新加坡附近

路透新加坡6月13日 - 自5月底以来油价下跌了10%，促使交易商将石油存入油库，等待远期价格涨高时再出售。

这可能会破坏石油输出国组织(OPEC)减产行动的影响力，该组织的目标之一就是迫使交易商将油库里的石油拿出来出售，以降低过剩的供应。供应过剩削弱了油价。

半年后交付的布兰特原油期货本周较现货价格高出约1.5美元/桶，该市场结构被称作正价差(远期升水)。在这种情况下，把石油储存起来而不是直接出售，所获利润更大。

航运数据显示，至少有15艘满载着未售出石油的超大油轮停泊在东南亚的马六甲海峡和新加坡海峡。

尽管数量少于前几个月，但交易员称，存储石油的数量能轻易地快速增加。

“如果正价差持续下去，用于存储的油轮数量很有可能会回升至今年稍早的水准，”一位从事浮式储油交易的贸易商称。由于未获授权对媒体发言，他不愿具名。

**高供应量**

对亚洲的石油出口仍处高位，加剧亚洲的供应过剩局面。

行业数据显示，5月份有2,150万桶/日原油通过油轮进入亚洲，尽管这一规模低于2月高峰水准，但已经可以媲美2016年底联合减产尚未宣布时的情况。

OPEC目前避免对一些最大客户大幅削减供应，而多数大客户都位于亚洲。

同时其他产油国，尤其是美国，也在加速出口，进一步加重过剩状况。

展望未来，分析师称，存储规模将是确定油市健康状况的关键。

“这是市场可以确认或否定OPEC关于油市正回归均衡说法的唯一一项统计证明，”期货经纪商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna称。

运往亚洲的石油图表：tmsnrt.rs/2sWGA2N

布兰特原油价格曲线图表：tmsnrt.rs/2snb3Kf

互动地图：reuters://REALTIME/verb=Interactive%20Map/context=%3CNavigation%3E%3CEntities%3E%3CEntity%20type= 'archive'%3E%3CIMap%3E8AcAAB+LCAAAAAAABACdVdtuozAQfV9p/wHxAbXBgO 2KIFWsVsk2XVUJSdt9s5JpippAZEilrrT/3oGAGoi7QnkgxHPOmYtnjMNJVoJWqz J9gzu1t95AF2mejWzHjkI01D+J0hso/+T5LpIh6Ro+8RgqV9Yjaim7otSTQgaubT 2h4Yq7Lvc8iktSS+7yNURu7az+Gz5otb/R+SFbR4k+QEhODOFUvWNezdtK3vcwsh cF6GlalJjnZI2h0+e04nz/ZlknBitTOyj2aoWK2SS2o/hfMueMSj/wmOOH5JM6WM pp4FB6kdT3GOXORdLA93BLL5fyyxJmQsi+9HSJXSF1W7rduc91eZOp7ftf0Nih+K A1Kqb5SpU4XhWKQox01o/K1gHa3T4D2r08A9qdMgPc5KqpsgaIOVlTlYnKXkEvoS hgW2CZc9jCqtK07m+XlXsvEEy0CZETUpxnz+nmoNVxeXRUuZ7leYlzXcLOmsXzkf 3zmo3tnmFiW0dXsMa12hZQH64O59cAzu0Azu9+8PkAUTKAsxjAWQ7gPAzgPJo5pC L1qE//pZJ+o0ivkaZZaaYkwY/t6yWzUgth3bjpiQSek+5gNwB3XOqYAEE9XxgVQv i+EWCSf+FKcmkAfAdPGzMqXCFNCgzuB+bgUgpjgcJhgWdOVzjmLUHAXDmXIjACVD Jjup1e9RvUm4kankK2KV+iH4vZ9X3iiXGjaszhON28bPEpTVE64JcjR9q7ktS3N+ ne79EHJXLEGvAHAAA=%3C/IMap%3E%3C/Entity%3E%3C/Entities%3E%3C/Nav igation%3E (完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/蔡美珍)