国际油市：油价下跌，因OPEC产量增长和美国原油库存上升

路透新加坡6月14日 - 油价周三下跌，之前公布的数据显示，美国原油库存上升，而石油输出国组织(OPEC)虽然承诺减产，也报告其产量有所增加。

0652 GMT，布兰特原油期货下跌0.31美元或0.6%至每桶48.41美元。

美国原油期货下跌0.36美元或0.8%至每桶46.10美元。

原油供应持续过剩已令油价自5月底以来下跌逾10%，尽管石油输出国组织(OPEC)带头减产近180万桶/日一直到2018年第一季末。

OPEC自身对减产协议的执行力度还令人质疑，该组织本周在报告中称，5月产量增加33.6万桶/日，至3,214万桶/日。

澳新银行在一份致客户的报告中写道，油价“今日稍早承压，之前OPEC的一份报告显示该组织石油产出增加。”

而美国页岩油产出的增长又加剧了供给过剩。过去一年美国石油日产出增长10%达到每日逾930万桶，距离头号产油国沙特的产量水平已经不远。

“油价前景取决于OPEC减产与美国页岩油产量增加之间的角力，”澳洲Rivkin证券分析师William O'Loughlin称。

美国石油协会(API)周二称，截至6月9日当周，美国原油库存增加280万桶，至5.114亿桶，分析师预估为减少270万桶。 (完) (编译 王丽鑫/王洋; 审校 艾茂林/李春喜)