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国际油市：油价徘徊于七个月低位附近，外界质疑OPEC能否遏制供应过剩
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2017年6月15日 / 早上7点06分 / 2 个月前

国际油市：油价徘徊于七个月低位附近，外界质疑OPEC能否遏制供应过剩

路透新闻部

1 分钟阅读

路透新加坡6月15日 - 油价周四徘徊在七个月低位附近，受累于全球库存高企，而且外界质疑石油输出国组织(OPEC)实施减产协议的能力。

0643GMT，布兰特原油期货较昨日收盘价下跌0.08美元，至每桶46.92美元，上日下跌近4%。

美国原油期货下跌0.14美元，至每桶44.58美元。

两指标原油期货均处于去年11月末以来的最低水平附近，当时OPEC及非OPEC产油国宣布了减产协议。

“对OPEC来说，供应过剩的头痛病变成了偏头痛，”期货经纪公司OANDA驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley称。

布兰特原油和美国原油自5月25日开盘以来已累计下跌逾12%，当时减产协议被宣布延长到明年第一季末，而非起初计划的于本月到期。

这是因为尼日利亚和利比亚等部分OPEC成员国得到减产豁免，外界认为他们产油量的上升破坏了沙特牵头的减产努力。

“2017年到目前为止，OPEC出口较2016年10月基准线仅减少30万桶/日，”AB Bernstein分析师在对客户的报告中称。

与此同时，美国产油量过去一年跳增10%至933万桶/日。

国际能源署(IEA)本周表示，明年石油供应仍将超过需求，尽管消费量将首次达到1亿桶/日。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 于春红)

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