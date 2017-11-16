国际油市：受美国供应增加打压，但OPEC延长减产预期阻止油价下跌

路透新加坡11月16日 - 油市周四受到美国原油产量和库存上升打压，但仍守在平盘上方，因受石油输出国组织(OPEC)将在本月末会议上延长减产协议期限的预期支撑。

0100GMT，布兰特原油期货报每桶61.89美元，较昨日收盘微涨0.02美元。

美国原油期货报每桶55.33美元，与昨日收盘持平。

两个指标合约自上周触及2015年以来高位后已跌近5%。

交易员称，美国产出和原油库存增加，抑制了油价。

能源资料协会(EIA)周三表示，11月10日止当周美国原油库存增加190万桶至4.59亿桶，为连续第二周增加。分析师原本预期减少220万桶。

美国产量触及965万桶/日的纪录高位，意味着产出自2016年中所及低点已增长近15%。

尽管如此，分析师表示，油价仍受到有力支撑，主因OPEC牵头的限产举措。

该协议将于2018年3月到期，但OPEC将在11月30日开会时讨论政策，预计将同意延长减产。

“沙特牵头的OPEC...将希望支撑市场，尤其是在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)完成上市前。如果实施对伊朗的制裁，将大幅推高油价，”ASR Wealth Advisers股市和衍生品顾问Shane Chanel表示。(完) (编译 许娜/李爽 审校 杜明霞/龚芳)