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国际油市：油价微涨，OPEC延长减产协议的预期压过美国供应上升的影响
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2017年11月16日 / 早上7点58分 / 1 天前

国际油市：油价微涨，OPEC延长减产协议的预期压过美国供应上升的影响

1 分钟阅读

路透新加坡11月16日 - 油市周四微幅上涨，外界预期石油输出国组织(OPEC)将在本月底的会议上延长减产协议，此事压过了美国原油产量和库存双双升高的影响。

0742 GMT，指标布兰特原油期货上涨0.19美元或0.3%，报每桶62.06美元。

美国原油期货涨0.06美元，报每桶55.39美元。

“油价摆脱了美国原油库存意外上升的影响，...两种合约均小幅上涨，”期货经纪商OANDA驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley称。

交易商称，这是OPEC维持减产协议以收紧市场并推高油价的结果。

该减产协议将于2018年3月到期，OPEC将于11月30日召开会议讨论政策，预计将延长减产协议。

“沙特牵头的OPEC...将希望支撑市场，尤其是在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)完成上市前。如果实施对伊朗的制裁，将大幅推高油价，”ASR Wealth Advisers股市和衍生品顾问Shane Chanel表示。

尽管油价周四上涨，但布兰特和美国原油期货价格在上周触及2015年高位后已累计跌约4%，部分受美国原油库存上升拖累。

能源资料协会(EIA)周三表示，11月10日止当周美国原油库存增加190万桶至4.59亿桶，为连续第二周增加。分析师原本预期减少220万桶。

路透调查分析师此前预计为减少220万桶。(完) (编译 王琛/于春红; 审校 高琦/孙茉莉)

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