国际油市：油价下跌，因交易商和投资者在OPEC会议前转趋谨慎

* 基金经理增持美国原油头寸，减持布兰特原油头寸

* 美元上涨，影响油市

* 油价在近几周下跌

路透洛杉矶11月20日 - 油价周一下跌0.8%，在下周石油输出国组织(OPEC)会议进行前延续近期跌势，而美元上涨，拖累商品全面下跌。

美国原油期货收低0.46美元，或0.8%，报每桶56.09美元。布兰特原油期货下跌0.50美元，或0.8%，至62.22美元。自11月初触及峰值后，油价在过去两周下跌，美国原油期内下滑2.6%。

OPEC和俄罗斯牵头的非OPEC产油国自年初以来一起减产，尝试降低全球库存和支持油价。

这份减产协议将在明年3月到期，OPEC将在11月30日进行会议，讨论政策。OPEC预期将把减产协议延长至明年底。

“市场广泛预期OPEC和10个非OPEC国家会将减产协议的实施时间延长至明年底，尽管俄罗斯仍然是未知之数，”PVM Oil Associates策略师Tamas Varga说。

不过，美国产量持续增加是令OPEC担忧的一个原因，Tradition Energy市场研究部经理Gene McGillian说，他表示，美国原油生产商在近期油价上涨后增加产量。

“市场对美国产量的担忧日益加重，”Tradition Energy市场研究部经理Gene McGillian说，“一些预期美国原油日产量在未来三至六个月内将上升至接近1,000万桶。”

美元在隔夜市场攀升，打压包括原油在内的商品市场。美元兑欧元上涨，此前德国未能组建联合政府的消息，令欧盟内的政治不确定性上升。美元兑欧元上涨0.4%。

目前油市的投机性兴致处于高水平，可能已导致油价走低。上周美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，RBOB汽油期货的多头头寸在纪录高位，整体来说，能源合约有大量的投机性头寸。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)