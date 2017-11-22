国际油市：油价走坚，因市场看好OPEC减产协议将展期

路透新加坡11月22日 - 油价周三走坚，此前行业组织报告称美国原油库存下滑，且市场看好石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将展期至2018年3月以后。

0112GMT，布兰特原油期货报每桶62.81美元，较上日收盘涨0.24美元或0.4%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶57.31美元，较上日结算水平涨0.48美元或0.8%。

交易员称，石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等产油国的减产努力，让市场普遍受到了很好的支持。

减产协议将于2018年3月到期。OPEC将于11月30日召开会议，商讨该政策的前景。

“各方仍关注OPEC维也纳会议，因会议结果将最终决定油价的近期命运，”期货经纪商OANDA亚太交易主管Stephen Innes称。

摩根大通在周二晚发布的2018年大宗商品展望报告中称，“在OPEC-非OPEC产油国延长实施减产的支持下，2018年油市将是平衡的”。但该行补充说，没有延长减产的话，“市场将处于过剩状态”。

交易员表示，美国石油协会(API)周二发布的报告也为油价提供了一些支持。API报告显示，截至11月17日止的一周，美国原油库存下降640万桶。

尽管如此，但交易员称美国产量增长令油市有所受限。美国石油产量自2016年中期以来跳增近15%至965万桶/日。(完) (编译 龚芳/侯雪苹；审校 王兴亚/李婷仪)