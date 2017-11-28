国际油市：油价下跌，因美加油管重启和OPEC延长减产存在不确定性

路透新加坡11月28日 - 油价周二在亚洲交易时段下跌，因主要产油国延长减产行动仍有不确定性，此外随着Keystone油管恢复运作，原油供应料将增加。

0628GMT，布兰特原油期货跌0.17美元或0.3%，报每桶63.67美元。

美国原油期货跌0.33美元或0.6%，报57.78美元，上日收低1.4%。

美国原油周五触及每桶59.05美元，为2015年中以来最高，受加拿大至美国的一条主要输油管--Keystone关闭的提振。

但TransCanada Corp本周表示，在获得美国监管机构批准后，将在周二晚些时候对其每日输送59万桶的管线恢复减压运作。

俄罗斯对与其他产油国共同延长减产的决心存在不确定性，令油市承压。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等其他产油国将在11月30日开会，讨论是否延长减产。

高盛表示，此次会议结果“比以往不确定得多”，并称市场面临下行风险。

“我们认为本周油价有偏向下行的风险，我们认为当前的油价、时间价差和仓位情况已经反映了减产协议很有可能延长九个月，”高盛表示。

咨询机构Wood Mackenzie表示，似乎产油国几乎已达成协议，延长减产至明年底。 “但如果减产协议在2018年3月结束，我们的预估显示，2018年全球石油供应料较上年增加240万桶/日，”Macro Oils副总裁Ann-Louise Hittle周一在一份报告中称。(完) (编译 杜明霞/孙茉莉; 审校 张涛/张明钧)