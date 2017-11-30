国际油市：油市如坐针毡走势谨慎，等待OPEC维也纳会议结果

路透新加坡11月30日 - 油市周四开盘走势谨慎，等待今日稍晚石油输出国组织(OPEC)维也纳会议的结果，产油国将在会议上讨论如何延长减产协议。

OPEC石油部长们将在维也纳召开会议，与会者还包括其他产油国的石油部长，其中最重要的是俄罗斯。

0108GMT，美国原油期货报每桶57.33美元，与上日结算价基本持平。

布兰特原油期货那时尚未成交。

虽然尚未有官方声明出炉，但石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯本周料将延长石油减产协议至2018年底，同时也将暗示若市场过热，可能在6月开会时检讨这项协议。

“市场目前静待OPEC会议结果...成员国有共识延长减产，但要延长多久并不确定，”Rivkin Securities投资分析师William O‘Loughlin说。

“大多数分析师预计OPEC和俄罗斯将把石油产量协议延长实施九个月到2018年底。市场或许已经消化了这个结果，因为本月已有许多官员对此做出暗示。”期货经纪商Forex.com分析师Fawad Razaqzada说。

澳新银行研究报告称，当前的产量协议若是延长不到九个月，近来出现的卖压恐怕将会加速。(完) (编译 汪红英/李婷仪 审校 陈宗琦/戴素萍)