国际油市：OPEC会议前亚洲燃料油裂解价差走坚，新加坡库存减少

路透新加坡11月30日 - 亚洲燃料油裂解价差周四走坚，不过交易活动有限，贸易消息人士称，这是因新加坡库存下降，今日稍后石油输出国组织(OPEC)将举行会议。

四名知悉情况的消息人士称，OPEC与非OPEC产油国将在周四的会议上达成一致，将减产协议延长至2018年底。

经纪消息人士称，12月380-cst鹿特丹燃料油较布兰特原油早盘时贴水最高每桶缩窄0.50美元，但稍后回吐部分涨幅，0830GMT时为每桶贴水8.70美元。

官方数据显示，截至11月29日当周，新加坡一周在岸燃料油库存减少1.9%，或45万桶(约6.7万吨)，至2,303.4万桶(或344万吨) 。

数据显示，新加坡在岸燃料油库存已连续第四周下降，目前处于八周低位。

新加坡燃料油库存较上年同期减少3.2%。

周四普氏窗口没有报告成交船货，这是连续第二天市场买兴有限。

11月迄今普氏窗口总计成交132万吨燃料油，10月为156万吨。

日本经济产业省周四公布的数据显示，10月日本总体成品油销售降至至少37年来最低水平，因受人口萎缩及老龄化影响，消费持续下降。

日本经济产业省公布，10月日本总体成品油销售较上年同期减少2.2%，至282万桶/日，为1980年以来历年10月最低水准。

数据显示，日本10月燃料油出口为每日86,419桶，较前月减少47%，较上年同期减少38%。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)