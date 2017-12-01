国际油市：油价上涨，OPEC同意延长减产至2018年底

路透东京12月1日 - 原油期货周五上涨，之前石油输出国组织(OPEC)和其他主要产油国同意延长减产协议至2018年底，与市场普遍预期一致。

OPEC和以俄罗斯为首的非OPEC产油国周四同意延长减产协议至2018年底，以解决全球供应过剩问题，同时暗示若市场过热，可能会提前结束减产。

0635GMT，美国原油期货上涨0.17美元或0.3%至每桶57.57美元。布兰特原油期货上涨0.24美元报每桶62.87美元。

分析师说，市场已经消化了减产协议延长九个月的消息。布兰特原油整个11月累计涨约3.6%，美国原油期货升约5.6%，由于交易商预期产油国减产协议在2018年3月到期后将延长，他们推高了油价。

日本一炼厂高管称由于石油库存需要进一步减少，油价涨势可能较为迟滞。

出光兴产一高管Kiyoshi Homma称，“直到明年6月油价可能将徘徊在目前水准，届时库存将因持续减产而优化，但在这之后市场可能将收紧。”

沙特能源部长法力赫表示，随着全球即将进入冬季需求淡季，而且减产至少还要实施几个季度，目前就讨论退出减产还为时尚早。他并称，OPEC将在6月召开下次例会时检视减产情况。

高盛在研究报告中称，OPEC“明显致力于库存正常化，且持续依赖数据，这减少了供应意外增加和库存过度减少的双重风险。”

据美国政府本周公布的数据，上周美国石油产量创下968万桶/日的纪录新高。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 张涛/艾茂林)