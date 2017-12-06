FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
国际油市：油价因美国油品库存增加而下挫，但OPEC减产支撑市场
频道
专题
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
数据观测
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
深度分析
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
国际财经
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年12月6日 / 早上7点24分 / 1 天前

国际油市：油价因美国油品库存增加而下挫，但OPEC减产支撑市场

1 分钟阅读

路透新加坡12月6日 - 油价周三下挫，因美国油品库存增加，市场将之解读为需求迟滞的迹象。

0713 GMT，指标布兰特原油期货跌0.24美元或0.4%，报每桶62.62美元。

美国原油期货跌0.25美元或0.4%，报每桶57.37美元。

交易商表示，油价下跌是因为美国石油协会(API)周二公布报告称，12月1日止当周汽油库存增加920万桶，馏分油库存增加430万桶。

交易商称，市场认为油品库存增加表明需求疲弱，这种看法盖过了美国原油库存减少550万桶的事实。

另外，分析师称石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动，已经扶助布兰特原油自6月以来上涨了逾40%，自2016年初迄今上涨超过130%。

鉴于减产可能持续整个2018年，分析师表示原油价格受到良好支撑。

“全球需求强劲且供应趋紧，应会提振布兰特原油到(2018年)年中升至每桶70美元，”美银美林在2018年展望报告中称。

可能破坏OPEC和俄罗斯减产行动的一个因素是美国石油生产，美国产出自2016年中以来增加15%，达到968万桶/日，接近俄罗斯和沙特的产量水平。

“美国页岩油生产商在继续赢得市场份额。”Forex.com的分析师Fawad Razaqzada说道。（完） (编译 王琛/高琦 审校 白云)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below