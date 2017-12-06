国际油市：油价因美国油品库存增加而下挫，但OPEC减产支撑市场

路透新加坡12月6日 - 油价周三下挫，因美国油品库存增加，市场将之解读为需求迟滞的迹象。

0713 GMT，指标布兰特原油期货跌0.24美元或0.4%，报每桶62.62美元。

美国原油期货跌0.25美元或0.4%，报每桶57.37美元。

交易商表示，油价下跌是因为美国石油协会(API)周二公布报告称，12月1日止当周汽油库存增加920万桶，馏分油库存增加430万桶。

交易商称，市场认为油品库存增加表明需求疲弱，这种看法盖过了美国原油库存减少550万桶的事实。

另外，分析师称石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动，已经扶助布兰特原油自6月以来上涨了逾40%，自2016年初迄今上涨超过130%。

鉴于减产可能持续整个2018年，分析师表示原油价格受到良好支撑。

“全球需求强劲且供应趋紧，应会提振布兰特原油到(2018年)年中升至每桶70美元，”美银美林在2018年展望报告中称。

可能破坏OPEC和俄罗斯减产行动的一个因素是美国石油生产，美国产出自2016年中以来增加15%，达到968万桶/日，接近俄罗斯和沙特的产量水平。

“美国页岩油生产商在继续赢得市场份额。”Forex.com的分析师Fawad Razaqzada说道。（完） (编译 王琛/高琦 审校 白云)