国际油市：油价走低，受美国活跃钻机数增加和OPEC减产不确定性打压

路透新加坡12月11日 - 油价周一下跌，因美国活跃钻机数增加暗示美国产量将进一步增长，这可能会破坏石油输出国组织(OPEC)牵头收紧市场供应的努力。

科威特石油部长的声明称，石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将在明年6月前研究退出全球减产协议的可能性，交易商称该消息亦打压油价。

0629 GMT，美国原油期货跌0.11美元或0.2%，报每桶57.25美元。

国际指标原油价格--布兰特原油期货下跌0.15美元或0.2%至每桶63.25美元。

“投资者目前最大的担忧仍然是美国活跃钻机数增加，这可能损及OPEC和俄罗斯的减产协议，他们将在2018年6月开会评估协议，”ASR Wealth Advisers股票和衍生品顾问Shane Chanel称。

贝克休斯(Baker Hughes)周五公布，截至12月8日当周，美国活跃钻机数增加两座至751座，为9月以来最高。

活跃钻机数增加预示美国原油产量进一步增长。自2016年年中以来，美国原油产量增加了逾15%，至971万桶/日。

这是1970年代初以来的最高水平，并且接近俄罗斯和沙特的产量。

美国产出增加，对石油输出国组织(OPEC)主导、俄罗斯等非OPEC产油国加入的减产以支撑油价的协议构成威胁。

**会减产多久？**

OPEC及盟友今年1月开始抑制供应，11月底宣布减产将延续至2018年底。

不过此一承诺的可靠性仍存在一些不确定性，同时自愿性产出限制告一段落之后产出会以多快的速度增加也未可知。

不过科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周日表示，OPEC及其他产油国将在6月之前研究提前结束全球减产协议。

阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周一则表示，OPEC与非OPEC产油国计划在明年6月宣布退出减产协议的策略。

“我们将在6月会议宣布一套策略，这不意味着会在6月中止协议。这意味着我们会提出一套策略，”他在阿布札比表示。阿联酋为OPEC轮值主席国。(完) (编译 王琛/张明钧; 审校 高琦/艾茂林)