国际油市：阿联酋能源部长称，OPEC无需仓促调整减产协议

路透阿布扎比1月12日 - 阿联酋能源部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周五表示，石油输出国组织(OPEC)无需因油价上涨，而急于调整减产协议。

马兹鲁伊称，今年油价迅速上涨的原因在于需求强劲增长，以及OPEC和非OPEC国家的减产协议使得过剩供应下降，并非仅仅由于政治紧张情势所致。

“我们不会看了一天的油价就说到了需要做出改变的时候。我们需要给市场时间，”马兹鲁伊说。

“我不认为基本面发生了变化，可以让我们考虑(调整产量协议)或感到恐慌...无需仓促行动，也不需要假设我们将如何做，”马兹鲁伊在一场行业会议上表示。

马兹鲁伊称，消除过剩供应需要时间，这样才能把全球石油库存降至五年平均水准。

“目前不存在恐慌，”OPEC秘书长巴尔金都在阿布扎比谈到油价达到每桶70美元时说。

阿曼石油部长Mohammed bin Hamad al-Rumhi周五还表示，他并没有对当前油价的上涨感到担心，预计油价将在65-70美元的“良性”区间交投几周。

分析师和交易员自2018年初以来都已警告的油价修正风险，但他们称，整体市场形势依然强劲，主要由于OPEC和俄罗斯牵头的减产。

但国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周五警告称，尽管每桶65-70美元的油价对产油国有利，但这样的水准可能会鼓励美国页岩油生产者增加供应。

比罗尔还表示，OPEC成员国委内瑞拉2018年石油产量可能进一步下降，因该国经济危机影响生产。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)