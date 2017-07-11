国际油市：OPEC数据显示6月原油产量上升，因不受减产协议约束国增产－消息

* 6月OPEC原油日产量上升逾30万桶－路透看到的OPEC数据

* OPEC数据显示6月减产兑现率为97%

* 沙特告诉OPEC，该国在6月增产－消息

路透7月11日 - 据石油输出国组织(OPEC)用于监控产量的数据，OPEC成员国6月日产量上升逾30万桶，因两个不受减产协议约束的成员国原油产量反弹，而其他许多OPEC成员国的减产兑现率处于高位。

OPEC同意在1月1日起原油日减产约120万桶，以缓解供应过多的局面，支持油价。俄罗斯和其他10个非OPEC国家也同意减产。

据OPEC用于监控产量的二手消息来源平均预估，包括尼日利亚和利比亚这两个不受减产协议约束的成员国在内，所有13个OPEC成员国6月原油日产量上升至大约3,247万桶。路透看到了这些数据。

这将较OPEC公布的5月原油日产量上升33万桶。

尼日利亚和利比亚产量上升，重压油价，令产油国就要求这两国加入减产协议的讨论甚嚣尘上。

根据二手消息来源，6月在减产协议下有限产目标的11个OPEC成员国原油平均日产量为2,984万桶。这些数据也是路透看到的。

根据OPEC计算，这意味了6月OPEC产油国减产协议兑现率为97%，低于5月，OPEC发布的5月减产协议兑现率是超过100%。

OPEC计划将在周三发布的基于二手消息来源的月度油市报告中公布6月产量评估。OPEC消息表示，6月原油产量可能在发布前被修正，因为将加入更多二手消息来源评估。

行业消息人士，周三发布的OPEC报告预计将显示，沙特告诉OPEC，6月沙特原油日产量上升至1,007万桶，高于5月的988万桶。

OPEC消息人士称，6月沙特增产，令该国超出其OPEC日产量目标1,005.8万桶，为年内首次，尽管以今年平均水准来看，该国日产量仍低于目标。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)