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2017年7月14日 / 凌晨5点10分 / 21 天前

国际油市：油价受供应充裕影响而下跌，尽管OPEC誓言将减产

路透新闻部

1 分钟阅读

路透新加坡7月14日 - 原油价格周五小跌，受库存偏高及行业效率提高打击，不过周线预计仍将上涨。

0443 GMT，布兰特原油下跌0.07美元或0.1%至每桶48.35美元，本周以来上涨3.5%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶45.97美元，下跌0.11美元或0.2%，本周以来上涨约4%。

“石油输出国组织(OPEC)6月减产协议执行率降到98%，但更重要的是，(减产协议)豁免的成员国利比亚和尼日利亚目前的产量，约比去年11月OPEC就减产达成一致时的水准要高约70万桶/日，抵消了OPEC约60%的减产效果。同期美国产量的增加则抵消了剩下的减产效果。”美国投行Jefferies表示。

美国石油产量过去一年增长逾10%至940万桶/日。

研究及经纪商Sanford C.Bernstein的石油分析师说，全球石油库存仍然高企。

“2017年上半年，经济合作暨发展组织(OECD)石油库存可能上升而非下降...最合理的解释是遵守OPEC减产协议执行率并没有真的那么高。”Bernstein说。

“OPEC若希望清除过剩库存并让油价回升，将必须加大减产力度且减产更久，”Bernstein称。

高盛称原油价格前景仍然疲弱，主要因美国页岩油钻探商成本效益上升。

“我们认为页岩油损盈平衡价格可能在45美元...我们预计美国原油年度价格区间在每桶45-55美元。”(完) (编译 张明钧/张若琪 审校 汪红英/杜明霞)

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