国际油市：油价下滑，受累于美国库存意外增加和OPEC供应处于高位

路透新加坡8月2日 - 油价周三下滑，美国原油库存增加拖累美国原油重回50美元下方，而且石油输出国组织(OPEC)供应持续处于高位拖累国际油价。

0046GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.31美元或0.6%，报每桶48.85美元。周二，美国油价自5月25日来首次开盘超50美元。

布兰特原油期货下跌0.30美元或0.6%，至51.48美元。

美国石油协会(API)周二称，在截至7月28日当周，美国原油库存增加180万桶，至4.888亿桶，打破对于近期库存下降预示美国市场供应收紧的期望。

全球市场油价受累，因本周一项调查显示，石油输出国组织(OPEC)产量触及3,300万桶/日的2017年高位，尽管该组织与俄罗斯等一些非OPEC产油国承诺在今年1月至2018年3月期间减产180万桶/日。

“供应过剩将在2018年卷土重来，因为在市场陷入低迷前受到制裁的油田重新开工。这是除投资增加导致增产以及美国页岩油生产活动之外的又一个因素。”该公司的全球油田服务研究主管Steve Robertson说。

Douglas Westwood表示，预计供应过剩将至少持续到2021年。

Robertson认为，“政治或天气原因导致供应严重中断等外部因素，可以迅速改变市场平衡。”但他警告称，“如果仅凭乐观信心或一厢情愿地认为‘油价总会反弹’，将会受到现实的考验，真正的可能是，当前期待的复苏可能需要长得多的时间才能成为现实。”(完) (编译 杜明霞/郑茵 审校 许娜/李爽)