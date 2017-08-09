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国际油市：油价连跌第三日，因外界仍怀疑OPEC减产效果
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2017年8月9日 / 早上6点46分 / 5 天前

国际油市：油价连跌第三日，因外界仍怀疑OPEC减产效果

路透新闻部

1 分钟阅读

路透东京8月9日 - 原油期货周三连跌第三日，尽管行业组织公布的美国原油库存降幅超过预期，同时外界怀疑石油输出国组织(OPEC)能否有能力像其承诺的那样控制石油供应。

0645GMT，布兰特原油跌0.24美元，或0.46%，至每桶51.89美元。上日该合约结算价下跌0.4%。

美国原油期货跌0.21美元，或0.4%，报每桶48.96美元。周二下滑0.4%。

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减幅超过预期，因进口减少和炼厂增产，而上周汽油库存意外增加。

原油库存减少780万桶至4.784亿桶，路透调查的分析师预计为减少270万桶。

能源资料协会(EIA)定于周三1430GMT公布每周石油库存报告。

“西德克萨斯中质油(WTI)目前限于45-50美元区间，布兰特原油的交易区间略大一点，”住友商事世界研究(Sumitomo Corp Global Research)总裁Bob Takai说。

“虽然如此，美国页岩油生产还是略有放缓，看看活跃钻机数就知道了，因为WTI低于50美元时，钻机采油不挣钱，所以升至50美元远远上方是可能的。”(完) (编译 王颖/艾茂林; 审校 于春红)

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