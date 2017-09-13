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国际油市：油价涨跌互见，此前OPEC预期需求将上升且美国原油库存增长
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2017年9月13日 / 凌晨1点04分 / 1 个月前

国际油市：油价涨跌互见，此前OPEC预期需求将上升且美国原油库存增长

1 分钟阅读

路透东京9月13日 - 油价周三早盘涨跌互见，但大体上守住了上日的涨幅，此前石油输出国组织(OPEC)称预计明年其原油需求将增长。

根据行业报告，在飓风哈维过后的上周，美国原油库存增幅超过预期。不过分析师此前已警告称，由于天气干扰因素，未来数周库存数据可能无法充分反映实际情况。

0035 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.06美元或0.1%，报每桶48.29美元，周二则涨0.3%。

布兰特原油期货下跌0.07美元或0.1%，至每桶54.20美元，上日结算价上涨0.8%。

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，增幅接近市场预期水准的两倍，因受哈维飓风影响炼厂减产，而汽油和馏分油库存减少。

API公布，截至9月8日当周，美国原油库存增加620万桶，至4.688亿桶，路透调查的分析师预计为增加320万桶。

美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚公布库存周报。

一些分析师提醒称，本周的数据可能无法全面反映长期供需前景。

EIA周二还表示，已经下修了2017年和2018年的石油产量预期，以部分反映飓风哈维的影响。

石油输出国组织(OPEC)周二上调全球2018年对其石油的需求预估，并指出有迹象显示全球油市供应趋紧。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 王丽鑫/郑茵)

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