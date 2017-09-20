国际油市：油价上涨，因伊拉克暗示OPEC可能延长减产

路透东京9月20日 - 油价周三上涨，此前伊拉克石油部长称石油输出国组织(OPEC)及其他产油国考虑延长或甚至进一步减产，以控制国际供应过剩问题，同时数据显示美国原油库存增幅小于预期。

0018 GMT，美国原油期货上涨0.34美元至每桶49.82美元，周二收跌0.43美元报49.48美元。

布兰特原油期货上涨0.24美元至每桶55.38美元。上日结算价下跌0.34美元至55.14美元，距五个月高位55.99美元不远。

伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周二在阿联酋举行的一个能源会议上表示，虽然石油输出国组织(OPEC)以及其他产油国考虑的选项中包括将减产协议延长数月，但现在决定3月协议到期以后怎么做，还为时过早。

他表示，部分产油国认为协议应该延长三到四个月，其他产油国则希望延长到2018年底，而包括厄瓜多尔和伊拉克在内的一些国家认为，应该重新商议一轮限产。

两位OPEC消息人士说，尼日利亚石油部长和利比亚国家石油公司负责人有可能出席周五OPEC与非OPEC产油国之间的会议。

两国都不需要参与减产，因此产量不降反增，导致油价受累。有更多声音希望利比亚和尼日利亚也参与减产协议。

与此同时，美国石油协会(API)周二公布的数据显示，美国上周原油库存上升，而汽油和馏分油库存下降。(完) (编译 王丽鑫/郑茵 审校 张若琪/王兴亚)