国际油市：OPEC称减产之战已见成效，是否延长协议尚未列入1月前日程

路透维也纳9月22日 - 部长们周五表示，石油输出国组织(OPEC)和其他石油生产国正在清除已重压油价三年的过剩供应，可能要等到明年1月再决定是否延长减产协议至2018年第一季度以后。

OPEC、俄罗斯和另外几个产油国自2017年年初以来减产约180万桶/日，帮助油价在过去三个月提升了15%。

OPEC及其盟国一直在考虑，是否将明年3月底到期的减产协议延期。

俄罗斯能源部长表示，明年1月之前可能不会有定论，但其他部长则认为今年年底之前就会做出决定。

“我认为我们不会在明年1月之前再讨论这个问题，”俄罗斯能源部长诺瓦克被问到有关何时决定是否延长限产协议时表示。

在多国石油部长周五于维也纳举行会议后，他亦表示，OPEC和其他产油国直到明年稍晚都还需继续密切合作。

“我们不只需保持这个步调，还需继续全面协调一致联合行动，并拟定2018年4月后应遵循的策略。”他并表示石油需求正“高速”上升。

其他产油国部长表示，OPEC下次在11月举行正式会议时，或将就延长减产做出决定。

“我们到11月时将做决定。”委内瑞拉石油部长德尔皮诺(Eulogio Del Pino)对记者称，他并表示OPEC正“评估所有选项”，包括延长减产协议。

科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)指出，削减供应正帮助全球原油库存降至五年均值，这也是OPEC宣布的目标。周五这场联合部长级监督委员会(JMMC)是由马尔祖克主持。

“自我们上次7月的会议，油市已明显改善。”马尔祖克在维也纳会议致开幕词表示。“市场现显然正顺利迈向再平衡。”

他指出，市场有“一些正面迹象”，包括经济合作暨发展组织(OECD)国家8月库存水平比五年均值高出1.7亿桶，较1月时的高出3.4亿桶下降。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 王丽鑫/张荻)