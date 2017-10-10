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国际油市：油价持稳，因OPEC称油市正恢复平衡
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2017年10月10日 / 凌晨1点23分 / 9 天前

国际油市：油价持稳，因OPEC称油市正恢复平衡

1 分钟阅读

路透新加坡10月10日 - 油价周二持稳，因石油输出国组织(OPEC)称有明确迹象显示，市场正在恢复平衡，且美国在飓风内特吹袭后产量仍未完全恢复。

0054GMT，美国原油期货微涨0.08美元或0.16%，报每桶49.66美元。

布兰特原油微涨0.05美元或0.1%，报每桶55.84美元。

交易商称油价受到一份OPEC声明的支撑，OPEC称经多年的供应过剩后，油市已重新平衡。

“有明显迹象表明市场在恢复平衡，”OPEC秘书长巴尔金都周一对路透表示。

“全球去库存的过程在继续，无论是陆上还是近海都如此，近几个月的正面迹象不仅显示了这一过程在加速，而且各地石油储罐都大量排空，”他补充称。

OPEC牵头的减产计划将于明年3月结束。目前各方在协商是否延长减产至明年年底。

分析师表示，削减供应以及需求强劲可能会在年底前为价格带来支撑。

摩根大通在给客户的报告中称，此前对OPEC减产执行率在第四季将逐步下降的这种担忧现在看来没有根据，如果OPEC将减产协议再延长九个月，则经济增长强于预期可望支持市场继续收紧。

该银行还表示，美国和伊朗的政治争端可能推高油价。(完) (编译 张若琪/李爽 审校 许娜/王兴亚)

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