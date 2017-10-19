国际油市：油价上涨，因美国市场趋紧且预计OPEC将延长减产

路透新加坡10月19日 - 油价周四上涨，受助于石油输出国组织(OPEC)牵头持续减产，中东紧张局势，以及飓风导致美国产量下降。

0029 GMT，布兰特原油期货上涨0.1美元或0.2%至每桶58.25美元。

美国原油期货上涨0.07美元或0.1%至每桶52.11美元。

能源资料协会(EIA)周三公布，10月13日止当周，美国原油库存下降573.1万桶至4.5649亿桶。

美国产量较前一周下降11%至每日840万桶，为2014年6月以来最低，因在10月稍早墨西哥湾遭遇飓风纳特，许多钻井平台关闭。

分析师预计市场进一步收紧，除了受美国生产减少、伊拉克情势以及美国和伊朗紧张关系这些因素影响外，还因为石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等产油国料延长减产协议。

“OPEC极力要使市场恢复平衡，并尽可能消化过去几年各方自由生产而积累的过多库存。我预计OPEC和俄罗斯将同意把减产协议延长九个月，”ASR Wealth Advisers股市和衍生品顾问Shane Chanel表示。

政治风险咨询机构Eurasia Group表示，沙特计划将沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)上市，因此也赞成延长减产以支撑油价。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 戴素萍/郑茵)