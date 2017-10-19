国际油市：油价持稳，因美国市场趋紧且预计OPEC将延长减产

路透新加坡10月19日 - 油价周四持稳，石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，中东紧张局势，以及飓风导致美国产量下降，均对油价构成支撑。

0641 GMT，布兰特原油期货报每桶58.19美元，接近上日收盘价，比今年中期水准高出约30%。

美国原油期货报每桶52.03美元，也接近上日结算价，但比6月时高出近四分之一。

能源资料协会(EIA)周三公布，10月13日止当周，美国原油库存下降570万桶至4.5649亿桶。

美国产量较前一周下降11%至每日840万桶，为2014年6月以来最低，因在10月稍早墨西哥湾遭遇飓风纳特，许多钻井平台关闭。

分析师称，从中东到南美等区域政治不稳定性也带来供应风险。

“地缘政治风险已回归油市...因此，我们已将2017年第四季洲际交易所(ICE)布兰特油价预期从每桶45美元上调至52美元，”荷兰ING周四称。

而且分析师预计市场进一步收紧，除了受美国生产减少、伊拉克情势以及美国和伊朗紧张关系这些因素影响外，还因为石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等产油国料延长减产协议。

“OPEC极力要使市场恢复平衡，并尽可能消化过去几年各方自由生产而积累的过多库存。我预计OPEC和俄罗斯将同意把减产协议延长九个月，”ASR Wealth Advisers股市和衍生品顾问Shane Chanel表示。

政治风险咨询机构Eurasia Group表示，沙特计划将沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)上市，因此也赞成延长减产以支撑油价。(完) (编译 王兴亚/刘秀红；审校 高琦/艾茂林)