国际油市：油价上涨，因预期OPEC牵头的减产协议将延长

路透新加坡10月30日 - 油市周一走坚，布兰特原油持守在每桶60美元上方，因石油输出国组织(OPEC)牵头的明年3月到期的减产协议可能将延长；但伊拉克出口增长令油价涨势受限。

0655 GMT，布兰特原油期货上涨0.10美元或0.15%，报每桶60.55美元，接近2015年7月以来的最高位。布兰特原油已较6月触及的2017年低点上涨逾36%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.11美元或0.2%，报每桶54.01美元。

“强劲的OPEC减产执行率已经支撑了油价，而沙特王储的言论显示该减产行动的施行期应延长，这帮助了油价续涨，”澳新银行周一称。

OPEC将在11月30日在维也纳总部召开正式会议。

从交易员仓位可明显看出油市具有信心。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至10月24日的一周，对冲基金和其它基金经理增加美国原油期货和期权多仓。

同期投机客在纽约及伦敦的期货和期权仓位则增加15,041口至280,634口。

尽管如此，一些分析师注意到技术图形发出的信号，看法较为谨慎。

期货经纪商OANDA驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley称，“我们注意到(布兰特和美国原油期货)的相对强弱指标(RSI)正双双接近超买水平，这可能暗示近期内原油价格涨得差不多了，或许需要盘整。”（完） (编译 侯雪苹/于春红; 审校 刘秀红/张涛)