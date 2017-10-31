国际油市：油价企稳，因OPEC牵头的减产使得供应趋紧

路透新加坡10月31日 - 油价周二盘初持稳，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产使得市场供应趋紧，对油价构成支撑，不过美国页岩油产出上升前景造成拖累。

0027GMT，布兰特原油期货报每桶60.84美元，略低于上日结算价，但接近2015年7月以来高位，该合约自6月触及年内低位以来已经涨约36%。

美国原油期货报每桶54.04美元，较上日收盘价跌0.11美元，但接近2月以来高位，且较6月所及年内低点涨约28%。

交易商表示，偏多人气曾带动布兰特原油升越每桶60美元，受助于石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等的减产举措。

减产协议将于2018年3月到期，但沙特和俄罗斯已经表示支持延长该协议。

OPEC定于11月30日在维也纳召开正式会议。

“由于市场及人气利好OPEC，油价再度上扬，”期货经纪商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。

“如果库存持续下降且需求继续增长，对供应过剩的担忧很容易就变成供应不足的担忧，”Rivkin Securities投资分析师William O‘Loughlin称。

尽管市场人气乐观，但有些分析师持谨慎态度。

“美国页岩油生产将在中长期内持续压制油价，”ASR Wealth Advisers股票和衍生品顾问Shane Chanel称。(完) (编译 李爽/王兴亚；审校 李婷仪/陈宗琦)