国际油市：布兰特原油接近两年高位，因OPEC减产执行率大幅提升

路透新加坡11月1日 - 布兰特原油期货价格周三接近两年高位，因石油输出国组织(OPEC)的减产协议执行率大幅提高，而且俄罗斯也在遵守这项协议。

0045 GMT，指标布兰特原油期货涨0.22美元或0.36%，报每桶61.16美元，接近周二日内触及的两年高位61.41美元。布兰特原油自6月触及年内低位后累计已上涨近38%。

美国原油涨0.27美元或0.5%，报每桶54.65美元，接近2月高位；自6月触及年内低位后已累计上涨近30%。

油市人气受到今年石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等国减产行动的提振。虽然上半年各国的履约率较低，但此后供应仍明显减少。

10月OPEC日产量下降8万桶至3,278万桶/日，减产履约率为92%，高于9月的86%。

俄罗斯预计也将遵守较2016年10月水平减产约30万桶/日的目标。

贸易数据显示，全球油市在过去几季呈现供应略微不足的局面，导致燃油库存减少。

目前还不清楚OPEC、俄罗斯以及其他参加减产行动产油国将如何结束削减供应行动。

若协议到期后各国恢复到全速生产，而美国产量也进一步增加，那么油市可能很快再现供应过剩。(完) (编译 王琛/徐文焰；审校 陈宗琦/李爽)