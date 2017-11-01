国际油市：布兰特原油接近两年高位，因OPEC减产执行率提高

路透新加坡11月1日 - 布兰特原油周三接近两年高位，石油输出国组织(OPEC)大幅提高减产协议执行率，俄罗斯也遵守了减产协议。

0504 GMT，布兰特原油报每桶61.15美元，较前收盘涨0.21美元，或0.34%，且接近周二盘中所及的两年新高每桶61.41美元。布兰特原油自去年6月触及2017年低点以来已上涨近38%。

美国原油报每桶54.65美元，上涨0.27美元，涨幅0.5%，接近2月高位。目前较6月触及的2017年低位上涨了近30%。

现货市场同样强劲，路透调查显示全球最大石油出口国沙特料上调对亚洲客户的12月原油价格，至2013年或2014年的水平。

对五家炼厂的调查显示，阿拉伯轻质原油12月官方售价料为每桶较阿曼/迪拜报价升水至少0.90美元。根据路透数据，这将是2014年9月以来最高升水，当时升水幅度为1.65美元。

偏多人气受到今年石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等国减产行动的提振。

虽然上半年各国的履约率较低，但此后供应明显减少。

10月OPEC日产量下降8万桶至3,278万桶，减产履约率为92%，高于9月的86%。

俄罗斯估计也遵守协议，产出较2016年10月水平减产约30万桶/日。

贸易数据显示，全球油市在过去几季呈现供应略微不足的局面，导致库存减少。

目前还不清楚参加减产的产油国将如何结束削减供应行动。沙特和俄罗斯支持延长减产协议至明年底。(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 蔡美珍/孙茉莉)