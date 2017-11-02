国际油市：油价持稳，OPEC牵头减产且美国市场收紧

路透新加坡11月2日 - 油价周四持稳，尽管产量上升但美国原油库存下降，同时石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动持续令市场收紧。

0540 GMT，指标布兰特原油期货报每桶60.52美元，较上日收盘价涨0.03美元。自6月底触及2017年低位以来，布兰特原油已上涨逾三分之一。

美国原油期货跌0.04美元，报每桶54.26美元，但较6月触及的年内低位仍高出约30%。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等国的减产举措提振了信心。

沙特能源部长法力赫称油市供需关系持续趋紧，全球石油库存下降，OPEC牵头的减产协议遵守情况“非常好”。

但俄罗斯周四公布的官方贸易数据显示，10月俄罗斯石油产量为1,093万桶/日，高9月的1,091万桶/日。

油价也受到美国商业原油库存下降的支撑，尽管产量上升。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，10月27日止当周，美国商业原油库存下降240万桶，至4.549亿桶。

Rivkin Securities的投资分析师William O‘Loughlin表示：“飓风哈维造成的干扰导致原油库存小幅增加后，美国原油库存又恢复下行趋势。”(完) (编译 王兴亚/王颖；审校 杜明霞/王洋)