国际油市：油价持坚，受强劲经济增长和OPEC减产支撑

路透新加坡1月24日 - 油价周三持坚，继续受经济稳健增长，及石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的产油国减产所支撑。

0102GMT，布兰特原油期货较上日收盘价涨0.04美元至每桶70美元，距离1月15日触及的三年高点70.37美元不远。

美国原油期货较上日结算价涨0.12美元至每桶64.59美元，接近1月16日所及2014年12月以来高点64.89美元。

周三公布调查显示，日本1月制造业活动以近四年来最快速度扩张。又一迹象显示全球经济增长稳健。

经济增长正逐渐带动石油需求稳定成长，而这又正值石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯为收紧市场、拉抬油价而进行减产。

新加坡期货经纪商Oanda亚太交易主管Stephen Innes表示：“经济前景亮丽，加上OPEC恪遵减产协议，提供了有力的支撑。”

不过尽管整体市场有所支撑，油价自12月初以来大涨近15%，但仍有迹象显示交易员已做好油价下修的准备。

“期权市场显示对下跌保护的需求增加。考虑到投机客一面倒的看涨押注，这种情况是合理的，”盛宝银行商品策略主管Ole Hansen表示。

整体而言，目前布兰特原油卖权的需求高于买权。

Hansen表示，利用卖权“表达与目前上升趋势相反的立场，之前的情况是一旦涨势终止、交易员开始获利了结，油价下修了10-15%。”(完) (编译 汪红英/陈宗琦；审校 龚芳/戴素萍)