国际油市：油价持坚，受强劲需求和OPEC牵头的减产行动支撑

路透新加坡1月29日 - 油价周一持坚，受需求强劲、美元走软以及石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动支撑。不过分析师称，北美石油产量激增，可能打击今年稍晚的市场前景。

0659 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货较上日结算价上涨0.15美元，或0.2%，报每桶66.29美元。

布兰特原油下跌0.08美元，报70.44美元，仍持于70美元关口上方。

石油输出国组织及俄罗斯牵头的限产，为油市带来了提振。减产行动进行之际，石油需求也因全球经济健康增长而强劲。

减产加上石油需求增长，推动油价自2017年中期以来上涨近60%，投资者因预期油价走高而向原油期货投资。

美元走贬也为油价带来支持，美元指数自今年年初以来已经下滑逾3%，自2017年1月以来则下跌近13%。

“美国财政政策宽松，欧洲经济复苏，加上新兴市场增速加快，这些因素打压美元走贬，推高油价，”美银美林在报告中称。

摩根大通称，已对2018年布兰特原油预估均价上调10美元至每桶70美元，同时还将其对2018年美国西德克萨斯中质油(WTI)预估均价上调10.70美元至65.63美元。

尽管行情看涨，但分析师称今年晚些时候油价可能因北美产量上升而开始下降。(完) (编译 李春喜/王琛；审校 王兴亚/孙茉莉)