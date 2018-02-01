国际油市：美国原油微涨，OPEC减产高执行率抵消美国产量大增的影响

路透东京2月1日 - 美国原油期货价格周四延续温和涨势，石油输出国组织(OPEC)对减产协议的高执行率，抵消了美国石油产量近50年来首次突破1,000万桶/日这一消息的影响。

0558 GMT，纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货涨0.14美元或0.2%，报每桶64.87美元，上日收涨0.4%。

布兰特原油期货涨0.15美元或0.2%，报每桶69.04美元，上日结算价涨0.03美元。

美国能源资料协会(EIA)周三发布的月报表示，美国11月原油产量突破1,000万桶/日，为1970年以来首次，并且逼近最高产量纪录。

“随着油价上涨，市场肯定会担心页岩油产量升高，”三菱UFJ研究咨询公司资深分析师Tomomichi Akuta说。

周三公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)1月原油日产量较12月上升10万桶，至3,240万桶。

不过调查显示，减产执行率从12月的137%升至138%。

“OPEC国家意识到产量下降将提振油价，而这对他们来说更好，”Akuta补充说。

周三公布的路透调查结果显示，2018年油价不太可能远远超越每桶70美元，因OPEC主导的减产与美国产出增加互相牵制。

EIA公布，上周美国原油库存增加680万桶，为连续10周减少后首次增加，市场预估为增加12.6万桶。(完) (编译 王琛/艾茂林; 审校 高琦/于春红)