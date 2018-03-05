国际油市：油价攀升，OPEC与美国页岩油生产商稍晚将举行会议

路透首尔3月5日 - 油价周一上涨，石油输出国组织(OPEC)与美国页岩油生产商将在休斯敦举行会议，引发了市场有关产油国或将进一步商讨如何削减全球过剩供应的预期。

0752 GMT，指标布兰特原油期货涨0.19美元或0.3%，报每桶64.56美元。

美国原油涨0.17美元或0.28%，报每桶61.42美元。

能源行业盛会CERAWeek周一在休斯顿拉开帷幕，来自OPEC成员国的石油部长及其他全球石油业者将参加该会议。

OPEC秘书长巴尔金都及其他OPEC官员周一料将在此次会议间隙，与美国页岩企业举行宴会。

“OPEC与非OPEC联盟的减产执行率仍维持于纪录高位，但在俄罗斯持续施压争取退场策略情况下，OPEC将会企图向美国页岩业释出和解意愿，”期货商OANDA亚太交易主管Stephen Innes称。

“因此，我们应将这场会面的任何友善发展解读为有利于支持油价基本人气。”

通用电气(奇异,GE)旗下的贝克休斯(Baker Hughes)周五称，3月2日当周美国活跃钻机增加一座至2015年4月来最高800座，连续第六周增加。

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2018年2月27日当周，投机客连续两周提高美国原油期货和期权多头持仓。

洲际交易所(ICE)公布的数据显示，基金经理也提高了布兰特原油的多头持仓。(完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 王洋/于春红)