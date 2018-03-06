国际油市：油价续涨，受强劲的需求预估及OPEC减产支撑

路透首尔3月6日 - 原油期货周二连续第三日上涨，受强劲的需求预估支撑，此外石油输出国组织(OPEC)成员国的石油部长称赞减产协议的坚固性。

0619 GMT，布兰特原油期货上涨0.12美元或0.18%至每桶65.66美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.15美元或0.24%至每桶62.72美元。

国际能源署(IEA)周一称，未来五年全球石油需求料将增加，同时石油输出国组织(OPEC)产量增速将放慢很多。

OPEC石油部长、美国页岩油生产商和全球其他石油行业的领导人齐聚休斯顿，参加周一拉开帷幕的能源行业盛会CERAWeek。OPEC秘书长巴尔金都称，OPEC与全球其他产油国达成的减产协议”坚如磐石”。

BMI Research在周二发给客户的一份报告中称，已将2018年布兰特原油价格预期上调至每桶67美元，理由是”市场加速再平衡，而且有强劲的人气驱动支撑”。

报告并称”我们仍然认为，全球需求上升以及供应增长减弱将在2018年支撑原油价格”。

与此同时，CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy称，交易商在等待美国原油库存数据。”预期库存将进一步增加，估计新增约250万桶...料将令油价承压。”

美国石油协会(API)定于周二2130GMT发布库存数据。美国能源资料协会(EIA)定于周三1530GMT发布库存数据。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 王洋/王颖)