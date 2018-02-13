OPEC月报称油市要到接近年底才会平衡 因非OPEC产油国增产（更新版）

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路透伦敦2月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周一表示，2018年全球石油需求增速将快于预期，因为全球经济稳健；并称这有助于该组织通过减产来消除供应过剩问题的努力。

但OPEC在月报中称，全球油市要到接近2018年底才会平衡，与此前预期相比时间并未提前，因油价上涨鼓励美国和其他非OPEC产油国增产。

OPEC表示，今年全球石油需求将增加159万桶/日，比上次预估高出6万桶/日。

“近期全球主要石油消费大国经济发展稳健，成为石油需求强劲增长的主要推动力量，”OPEC在月报中称。

“经济成长与石油需求之间的这种紧密联系预计将延续下去，至少短期内是如此。”

油价LCOc1在OPEC月报公布后守住稍早涨幅，但终场收盘微跌0.20美元，报每桶62.59美元。 (Full Story)

OPEC表示，美国和其他非OPEC产油国今年将增产140万桶/日，较上月预估高出25万桶，且是自11月预估87万桶/日后连续第三次上调预估。这抵消了预估需求增强的影响。

“油价自2017年夏季稳定复苏，以及对增长契机的兴趣重现，已促使今年主要产油国的开采活动急起直追，页岩油与离岸深水开采皆然，”OPEC月报中表示，指的是美国的产油前景。

“市场预计要到接近今年底时才会恢复平衡。”

**库存和OPEC产量下降**

尽管预计需求增长、库存下降、减产协议执行率较高，但OPEC对市场恢复平衡时间的预估并未较之前预期提前。

通过一年前与俄罗斯等非OPEC产油国达成的减产协议，OPEC的目标是将发达经济体的石油库存降至五年平均水平，他们已经将该协议延期至2018年末。

OPEC称12月这些经济体的库存下降2,290万桶，至28.88亿桶，较五年平均水平高1.09亿桶。这进一步表明减产举措的效果。

OPEC的减产执行率依然很高。报告称，1月份OPEC产量下降8,000桶/日至3,230.2万桶/日。据路透计算，成员国对产量目标的执行率升至137%，高于12月的水平。

报告中有关委内瑞拉的产量数据存在分歧。经济危机导致委内瑞拉原油产量下降。

委内瑞拉对OPEC称，1月产量较12月份的数十年低点回升，至176.9万桶/日，而OPEC用来监控产量的二手数据来源显示委内瑞拉产量降至160万桶/日，再创新低。

OPEC在报告中将2018年全球对其原油的需求预期下调23万桶/日至3,286万桶/日。

如果OPEC维持1月份产量水平且其他因素保持不变，市场就可能出现大约56万桶/日的缺口，表明库存将进一步下降。

上个月的报告显示市场缺口约为67万桶/日。(完)