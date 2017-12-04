《KEMP专栏》沙特和俄罗斯达成妥协 保留延长减产弹性

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2016年1月，俄罗斯西西伯利亚，卢克石油旗下Imilorskoye油田的抽油机。REUTERS/Sergei Karpukhin

路透伦敦12月1日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国及其盟国部长已同意将减产协议展延至2018年底，但在6月检讨时将把市场情势和市场恢复均衡的进展纳入考量。

这样的结果代表着OPEC的实质老大沙特，与非OPEC成员的产油大国俄罗斯成功达成妥协；沙特希望能够将协议展延至2018年底，俄罗斯则是想要避免承诺减产这么久时间。

此一决议符合交易商的预期，而自上述决议于周四宣布以来，原油价格或跨月价差都没有太大变动。

当前的协议原定实施至2018年3月底为止，而从实务上来看，展延九个月、和延长三个月至6月并保留展延至12月的选项，这两种表述差别并不大。

这一妥协令部长们可以展现他们将尽一切所能令市场恢复平衡的决心，这是沙特考量的优先要务；另一方面也保留弹性顺应市场情势，这则是俄罗斯的考量重点。

关键是，此决定不仅承认油市已经在恢复平衡方面取得明显进展，还承认再平衡进程最快还要多久才能完成存在不确定性。(reut.rs/2ARU9Yw)

沙特能源部长法力赫周四表示，10月经济合作暨发展组织(OECD)石油库存较五年均值仅高出1.4亿桶，低于5月时的2.8亿桶。

自6月以来，浮式储油装置的库存已减少5,000万桶，油品库存亦降至五年均值。

法力赫指出，布兰特原油和美国西德克萨斯中质油(WTI)均自2014年以来首次从正价差转为逆价差，这表明市场状况变得更加均衡。

“市场稳定性已经改善，人气普遍乐观。再平衡趋势已加快，库存普遍处于下滑趋势，”法力赫总结道。

他还表示，再平衡目前完成了一大半，但市场将迎来季节性疲弱的需求淡季，直到2018年第二季末。

因此，对于沙特而言，重点在于维持生产纪律，以便完成这项工作，并避免油价再跌。“我们必须坚持下去，”法力赫对同僚打气说道。

但俄罗斯已开始担心，油市恢复平衡后接下来会发生什么。

布兰特原油已经交投在每桶64美元附近，这是1998-2016年整个上一周期的平均油价水平。按照实际水平，2017年布兰特原油均价将与1973年以来的中值相符。

布兰特原油价差目前处于整个周期区间的上半端，逆价差已经稳然确立，表明市场供应不再严重过剩。

鉴于石油消费自2012年以来大增，如果OECD库存降至五年平均水平，市场几乎必然会感到非常地吃紧。

油价和日历价差会进一步上升，而且这种转变将会非常快。随着油价日益上涨，美国页岩行业的钻探和生产活动也会急速地水涨船高。

正如法力赫所承认的那样，由于油市供需、库存、价格动态并非明显呈线性关系，油市再平衡步伐已经加速，这是正常的周期性行为。

如果OPEC等到库存下降至接近五年平均水平、市场完全实现重新平衡后再调整产量，那么就将面临油价与逆价差双双大涨的风险。

在1998/99年与2008/09年两次油价大跌，促使OPEC牵头减产以重新平衡油市的行动过后，油价与逆价差都出现过度上涨。

对沙特来说，油价涨过头也许不成问题，因为他们需要提高石油收入，来为雄心勃勃的转型计划提供资金，而且油价上涨能确保沙特阿美上市能有不错的价格。

不过俄罗斯对额外收入的需求就没那么强烈，反而比较担心美国页岩油带来越来越大的竞争压力，可能会导致欧洲与亚洲的市场份额流失。

妥协方案让双方皆大欢喜，沙特得到九个月的延长减产，俄罗斯则是获得明确的承诺，可以在三个月后再行检讨。

不过底线是OPEC与其盟友需致力维持当前的产量水平直到2018年6月底。

减产协议或将延长至2018年底，修改与否则端视明年年中检讨时的库存水平与油价而定。(完)