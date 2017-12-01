焦点：OPEC和俄罗斯同意延长减产协议至2018年底

路透维也纳11月30日 - 石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的非OPEC产油国周四同意延长减产协议至2018年底，以解决全球供应过剩问题，同时暗示若市场过热，可能会提前结束减产。

2017年7月20日，伊拉克巴士拉，祖拜尔油田的工人调节输油管道的阀门。REUTERS/Essam Al-Sudani

俄罗斯一直在推动就如何退出减产发出明确的信息，从而使市场避免过快陷入供应短缺的状态，油价不会上涨过快，美国页岩油生产商也不会进一步提高产量。

与沙特相比，俄罗斯仅需要较低的油价便可平衡预算，而沙特正在为沙特国家石油公司(沙特阿美)明年上市做准备，因而需要让油价更高一些。

当前的减产协议将在3月到期，协议规定将日产量减少180万桶以提振油价。

沙特能源部长法力赫向记者表示，OPEC及非OPCE产油国已同意将减产延长九个月直到2018年底，一如市场大多数人的预期。

OPEC还决定将尼日利亚和利比亚的产量总和限制在2017年不到280万桶/日的水平。这两个国家一直未受减产协议限制，因其国内动荡且生产低于正常水平。

法力赫表示，随着全球即将进入冬季需求淡季，而且减产至少还要实施几个季度，目前就讨论退出减产还为时尚早。他并称，OPEC将在6月召开下次例会时检视减产情况。

“当我们真的要减产时，我们要循序渐进地进行...以确保不会冲击市场，”他表示。

OPEC和俄罗斯石油产量总计占全球产出的逾40%。俄罗斯与OPEC首次真正合作，为全球过剩石油库存自1月以来减少近一半发挥了至关重要的作用。

随着油价升到60美元上方，俄罗斯表示担心延长减产至2018年全年，可能导致美国原油产量大增。

OPEC和非OPEC国家联合公报称，2018年6月的下次会议将是根据市场状况调整协议内容的一个机会。

伊拉克、伊朗和安哥拉石油部长在周四会议前也表示，一旦市场过于紧俏，6月可能检视这项协议。

布兰特原油期货周四上涨约0.5%，升至每桶63美元上方。

**供应过剩还是短缺？**

在OPEC于维也纳开会之际，美国政府数据显示美国9月原油产量增长3%，至948万桶/日。但法力赫称，对于美国产量短期内窜升，OPEC不会迅速采取行动。

“若因价格上涨，未来几个月美国活跃钻机数增加，我预计2018年底前价格会再次大跌，”Pioneer Natural Resources(PXD.N)执行董事长Scott Sheffield称。该公司是美国最大油田德州和新墨西哥二叠纪盆地最大的产油商之一。

“我希望美国页岩油企业都能保持现在的活跃钻机水平，将多余的现金流用于对股东分红，”他称。(完)