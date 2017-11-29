焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热

路透维也纳11月29日 - 石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯本周料将展延石油减产协议至2018年底，在此同时他们将暗示若市场过热，可能在6月开会时检讨这项协议。

资料图片：2015年1月，俄罗斯乌法，Bashneft石油公司旗下油田的抽油机。REUTERS/Sergei Karpukhin

油价升至每桶60美元上方之际，俄罗斯已然质疑展延现有减产180万桶/日协议至明年底的理由，因这可能促使美国产出大增。

俄罗斯若要达成预算平衡，其所需要的油价水准远低于OPEC龙头沙特；沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)正准备在明年上市，因此若油价偏高将有利于其上市。

包括沙特和俄罗斯在内，六位来自OPEC及非OPEC产油国的部长级人士周三将在维也纳开会，以研究其代表所提出的建议；OPEC将于次日召开全体会议。

三位来自OPEC的消息人士称，OPEC和非OPEC的联合委员会周二建议将减产措施延长至2018年底，该建议附带一个选项：明年6月的OPEC会议将审视减产安排。

“OPEC的九个月选项实际上是六个月(或三个月)选项，因为它将在下次会议上接受再评估，”波士顿咨询公司(BCG)的能源影响力中心主管Jamie Webster说。目前的减产措施将在明年3月到期。

指标布兰特和美国原油期货价格周三连续第三天下跌，不过布兰特原油仍位于63美元上方。

阿联酋石油部长马兹鲁伊周二表示，2018年全年实行减产仍然是主要的情景设想，但并非唯一的情景设想。

“市场复苏的情况很好，需要保持下去，”他说。

根据OPEC，自2017年初开始实施减产以来，目前已经帮助将全球过剩的原油库存降低一半，不过目前仍较五年平均水平高出1.4亿桶。

俄罗斯已经暗示，需要更好的了解产油国如何退出减产，因为需要向国内的民营和国有能源公司提供指导。

包括俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)在内的石油公司已经对延长减产协议的依据提出质疑，称这样会导致市场份额流失给美国公司，因为后者不参加减产。

OPEC传统上不太担心退出策略，因为该组织的产油国一向在协议到期前就开始降低执行度并对生产配额作弊。该组织有14个成员国。

“OPEC与俄罗斯都将认识到，自己在丧失市场份额，还不如回到竞争性更强的环境里。”花旗大宗商品研究主管Ed Morse告诉路透。

高盛周二在报告中称，“我们仍预计自4月开始，OPEC和俄罗斯将会逐渐增产。”(完)