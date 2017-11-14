焦点：OPEC月报称明年原油供应将进一步收紧 可能短缺83万桶/日

路透伦敦11月13日 - 石油输出国组织(OPEC)周一上调其有关2018年市场对其原油需求的预估，并称与其他产油国达成的减产协议正在削减过剩的石油库存，从而有可能让全球市场明年出现更大的供应缺口。

资料图片：2013年11月，奥地利维也纳，OPEC总部的组织标识。REUTERS/Leonhard Foeger

OPEC在月报中表示，下调2018年非OPEC产油国原油供应的预估，并称由于全球经济强于预期，原油消费量增速也将快于此前预期。

“全球经济增长保持着广泛且相对强劲的动力，”OPEC称。“这股持续的动力可能仍将为经济带来少许上行空间。”

OPEC表示，明年全球对其原油的日需求量将为3,342万桶，较上次预测增加36万桶，且为其自7月首次做出预测以来连续第四个月上调。

这是OPEC 11月30日会议前最后一份月度报告，届时该组织及其合作伙伴预计将延长减产协议至明年。对2018年供应缺口扩大的预测，将影响到关于减产保持多长时间的讨论。

OPEC发布月报后，油价进一步升向每桶64美元。油价目前仍只有2014年中期的一半左右，当时供应过剩加剧导致价格崩跌。

OPEC援引独立数据源称，10月该组织的原油产量为每日3,259万桶，较9月减少了约15万桶。

根据路透的计算，参与减产的OPEC 11个成员国的减产执行率从9月的98%提高至逾100%。

OPEC月报称，“参与减产的OPEC和非OPEC产油国的执行率处于高水平...对稳定原油市场并让其步入更可持续的轨道起到了关键作用。”

OPEC表示，发达经济体的库存在9月下降2,360万桶，至29.85亿桶，虽较五年均值高1.54亿桶，但仍进一步说明库存过剩情况有所缓和。

“过剩状况明显缓解，”OPEC称。该组织拟通过限产协议将库存水平降至五年均值。

**需求升温**

OPEC目前预期明年石油需求将增长151万桶/日达到9,845万桶/日，较先前预期提高13万桶/日。全球经济增长率料加速至3.7%，高于此前预估的3.5%。

报告还调降了对非OPEC产油国明年的供应增幅预估，这也对OPEC有利。非OPEC产油国明年供应料增加87万桶/日，较此前预估下降7万桶/日。OPEC将这一变化归因于墨西哥与挪威产量预期下调。

有官员表示，OPEC及其盟友正在讨论延长减产协议最多九个月；他们将于11月30日在维也纳开会。

延长减产或将导致明年出现较大的供应缺口。报告指出，若OPEC一直保持10月的产量水平，且其他因素不变，则明年可能出现83万桶/日的短缺。

上月报告预计的供应缺口约为31万桶/日。(完)